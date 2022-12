La Juventus a eu besoin de ses jeunes pousses pour embêter le Standard

Une première mi-temps à retenir pour les Rouches

Habillés de noir et de blanc, beaucoup de supporters locaux doivent reprendre leurs habitudes. Logique, la Squadra n’était pas présente au Qatar. Après des victoires contre Arsenal et Rijeka, ils se sont peut-être attendus à un succès aisé face au Standard. Surtout après que Moses Keane a pensé ouvrir le score. Mais la réalisation de l’Italien, qui devait s’illustrer en l’absence de Dusan Vlahovic, a été annulée pour une position de hors-jeu. Loin d’être impressionnés, les Liégeois, évoluant à trois derrière (dans un 3-4-3), ont ensuite pris le dessus.

Le Standard partage contre la Juventus en amical

William Balikwisha a d’abord été tout proche de les mettre aux commandes, mais son magnifique envoi a rebondi sur l’équerre. Ce n’était qu’une question de patience : à peine cinq minutes plus tard, les Rouches ont été récompensés pour leur domination. À première vue, Stipe Perica a dévié de la tête l’excellent coup-franc d’Aron Donnum. Le Croate l’aurait certainement voulu, histoire de booster son taux de confiance. Reste que c’est finalement Danilo qui a signé un but contre son camp. La faute à Wojciech Szczesny, auteur d’une sortie hasardeuse et visiblement pas au niveau qu’il avait atteint lors du Mondial. Si le jeune Fabio Miretti a encore touché le poteau, le Standard a terminé la première période en maîtrisant son sujet.

Les jeunes Belges Nonge et Mbangula pas sur la feuille de la Juve

Au retour des vestiaires, la tendance s’est inversée. Non pas que Ronny Deila a décidé de faire tourner tout son effectif (seul Laurent Henkinet a pris la place d’Arnaud Bodart à la pause). Plutôt l’inverse. Max Allegri a fait monter beaucoup de sang frais et jeune. C’est-à-dire principalement des éléments cherchant à impressionner leur entraîneur. Malheureusement, aucune trace des Belges Joseph Nonge Boende et Samuel Mbangula. Les deux anciens d’Anderlecht étaient absents de la feuille de match de la Juve. Contrairement à Mattia Compagnon et Matias Soulé. Le premier a poussé Noé Dussenne à commettre la faute dans le grand rectangle. Le second a converti le penalty, juste avant l’heure de jeu.

À son tour, Deila a apporté quelques changements. Avec les montées de Noah Ohio, Cihan Canak, Marlon Fossey, Barrett Laursen et Lucas Noubi (qui a confirmé qu’il savait évoluer à droite dans une défense à trois). Alexandro Calut, Denis Dragus et le jeune Leandre Kuavita, qui a profité de l’absence de Gojko Cimirot, ont eu droit à une dizaine de minutes également.

Un voyage express de prestige pour les Rouches

Bien remanié, le Standard s’est principalement limité à des efforts défensifs après l’entracte. Et avec une certaine réussite puisque la Juve n’est pas parvenue à tromper Henkinet de plein jeu. L’animation offensive de la première période rassurera les Rouches. La solidité défensive aussi, malgré une petite maladresse de Bope Bokadi qui, dans un autre contexte, aurait pu être exclu.

Après ce partage de prestige, place désormais à la réception de Saint-Trond vendredi prochain pour enfin renouer avec le succès.

Le technique

Juventus : Szczesny (46e Perin) ; Danilo (46e Gatti), Bremer (46e Rugani), Alex Sandro (46e Huijsen) ; Ake (60e Barbieri), McKennie (46e Fagioli), Locatelli (46e Barrenechea), Miretti (70e Sersanti), Kostic (46e Iling-Junior) ; Milik (46e Compagnon), Kean (46e Soulé).

Standard : Bodart (46e Henkinet) ; Dussenne, Bokadi (65e Fossey), Laifis (65e Barrett) ; Melegoni (65e Noubi), Balikwisha (84e Dragus), Alzate, Donnum (84e Calut) ; Davida (65e Canak), Perica (64e Ohio), Zinckernagel (84e Kuavita).

Les buts : 32e csc Danilo (0-1), 56e sur pen. Soulé (1-1).