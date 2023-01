Encore un mois d’absence pour Renaud Emond, victime d’une rechute

Alors qu’il avait quitté l’infirmerie et qu’il a même participé à certains bouts de matchs durant le stage à Marbella, Renaud Emond y a fait son retour ces derniers jours, suite à une rechute de sa tendinite du tendon rotulien. Mais Ronny Deila a fait preuve d’optimisme, ce mercredi. “On a trouvé un traitement qui pourrait résoudre le problème. Renaud a senti une grande différence ces derniers jours mais il a encore besoin d’un mois environ pour être de retour. Il a pris un coup avec cette rechute mais on veut éviter l’opération. On espère qu’il pourra rapidement apporter de la concurrence et de la fraîcheur dans le secteur offensif.”

