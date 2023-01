Standard – St-Trond (les équipes probables) : Comme à Turin contre les Trudonnaires ?

Pour rappel, à Gand, le Standard était privé de Laifis et Zinckernagel, suspendus, de Dussenne et Foley, malades. Les quatre joueurs sont de retour, et les deux défenseurs centraux, ainsi que le médian offensif, étaient dans l’équipe à Turin. Il est possible, donc, que Laifis, Dussenne et Zinckernagel débutent la rencontre, avec Bokadi pour compléter le trio défensif et Cimirot dans une position de numéro 6, à la place d’Alzate.

Dans les couloirs, le bon travail de Melegoni et Donnum pourrait être récompensé alors que Davida semble avoir une longueur d’avance, par rapport à Canak, pour accompagner Balikwisha. En pointe, Perica devrait encore commencer.

Pour rappel, Denis Dragus est suspendu pour ce qui avait été considéré comme de la provocation à l’égard des supporters anderlechtois après le Clasico. Du côté trudonnaire, Christian Brüls parti à Zulte Waregem, Bernd Hollerbach devra trouver une alternative puisque Kagawa est toujours blessé.