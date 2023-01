Ameen Al-Dakhil sur son possible transfert à Burnley : “Je ne vais pas essayer de partir à tout prix”

Se sent-il prêt pour relever le défi et rejoindre la Championship et l’Angleterre ? “Je suis encore jeune et je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre mais j’ai bien progressé ces deux dernières années en Belgique, donc peut-être que je peux tenter le coup.”

"Si c'était mon dernier match, je pourrai dire que j'ai tout donné"

Une chose est certaine : Al-Dakhil n’est pas le genre de joueur qui se mettra en grève pour forcer un départ. Cela ne fait ni partie du caractère, ni de l’éducation du natif de Bagdad, qui a tout donné pour Saint-Trond, ce vendredi soir au Standard, malgré le contexte. “Je n’ai pas joué comme si c’était mon dernier match”, précise-t-il. “Et même si c’est le cas, je pourrai dire que j’ai tout donné pour le club. C’est la moindre des choses vu la manière dont on m’a accueilli. Je me sens vraiment bien.”

Il aurait même pu marquer son premier but chez les professionnels en guise d’adieu à la Pro League en toute fin de rencontre. “Ce n’est pas quelque chose qui est dans ma tête mais cela aurait été beau. C’est dommage de ne pas avoir gagné après avoir si bien défendu durant 90 minutes. Mais c’est le foot. On va apprendre de cela et se concentrer sur le match de Coupe de mercredi à Zulte Waregem. On va tout faire pour aller en demi-finale.” Ce qui serait, il faut bien l’admettre, un joli cadeau d’adieu aux Trudonnaires.