Perica ne panique pas : “Même des attaquants à 40 millions ne marquent pas”

Le Croate a inscrit son premier but à Sclessin, vendredi soir. Mais il sait qu’il doit encore faire beaucoup mieux.

Quand on ne se crée pas assez d’occasions, on ne peut pas marquer. Le Standard l’a une nouvelle fois appris à ses dépens, vendredi soir, face à Saint-Trond (1-1). Les Rouches n’ont cadré qu’un seul tir en 90 minutes, celui de Stipe Perica à la 92e minute. Malgré ce but, cela pas empêché l’attaquant croate, auteur...