Osher Davida raconte ses débuts avec le Standard : “Une fois que j’aurai été décisif, je serai un autre joueur”

De plus en plus souvent titulaire, Osher Davida n’a pas encore marqué avec les Rouches.

Pour lui, il y a eu un avant et un après Coupe du monde. Jamais titularisé par Ronny Deila avant le Mondial, Osher Davida a enchaîné deux présences dans le onze de base liégeois en deux matchs de Pro League, depuis la reprise. À Gand puis face à Saint-Trond. “Je joue de plus en plus et...