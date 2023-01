Benfica s’intéresse à Raskin…. le Standard à Vanheusden

Steven Alzate est prêt à reprendre le rôle de Raskin avec le Standard : “En 6, je peux contrôler et dicter le jeu”

Il nous revient que l’actuel leader du championnat portugais, et futur adversaire du Club Bruges en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Benfica, s’intéresse à la situation du médian liégeois. Actuellement, le club lisboète n’a pas pris contact avec le Standard qui espère, comme pour Amallah, pouvoir encore récupérer une petite somme lors de ce mercato hivernal. Du côté du club portugais, on ne confirme pas l’information, sans pour autant la démentir. Benfica fera-t-il un premier pas vers Nicolas Raskin dans les prochains jours ? C’est une possibilité. Par le passé, l’actuel leader du championnat (avec six points d’avance sur Braga et sept sur le Porto de Sergio Conceição) avait déjà fait son marché à Sclessin en attirant Axel Witsel (2011) ou encore Mehdi Carcela (2015).

Dans l’autre sens, le Standard a pris contact avec son ancien capitaine, Zinho Vanheusden, pour évoquer la question d’un retour sous la forme d’un prêt. Le défenseur de 23 ans, qui n’a que 56 minutes de temps de jeu cette saison, n’est pas contre mais le deal semble difficile à conclure puisque le Limbourgeois est prêté par l’Inter Milan à l’AZ Alkmaar avec une option avoisinant les 10M €. Le Standard devra se montrer inventif s'il veut vraiment voir son ancien défenseur revenir au bercail.

Par ailleurs, avec la vente d’Ameen Al-Dakhil à Burnley pour un peu plus de 5 millions €, le Standard devrait récupérer un peu moins d’un million d’euros, puisqu’en le cédant à Saint-Trond en janvier 2022, dans le cadre du litige opposant les deux clubs dans le dossier Edmilson, pour 500 000 €, le club principautaire avait inclus 20 % à la revente.