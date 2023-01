Dussenne a fait ses adieux et pourrait rejoindre le Lokomotiv Moscou

Car c'est quasiment certain, Noë Dussenne quittera le Standard cet hiver, trois ans et demi après l'avoir rejoint (77 matchs, sept buts et trois assists). La suite de sa carrière, l'ancien joueur de Mouscron pourrait la vivre en Russie. Même si rien n'est encore acté, il semble, selon nos informations, qu'il soit tout proche du Lokomotiv Moscou actuellement 14e en Russie. Des pistes en Turquie existent également. Son nom a aussi circulé à Courtrai mais sans que cela n'aille plus loin.Dans l'intimité du vestiaire, Noë Dussenne a dit au revoir à ses equipiers. Il ne sera pas sur le terrain dimanche à l'Antwerp.