L'avis de l'expert: entre Ohio et Perica, Sclessin a choisi… et Deila va devoir en faire de même

Quand vous êtes numéro 9, que vous avez une énorme occasion en début de match et que vous voyez finalement votre équipe avoir recours à ses défenseurs axiaux pour déflorer la marque avant de voir votre remplaçant faire trembler les filets, cela vous met un coup. Voilà comment on peut résumer la soirée de Stipe Perica mardi. Après son but inscrit dans les derniers...