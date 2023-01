Vous attendiez cette victoire depuis longtemps.

"Oui, le match a été équilibré et tactique. On a fait les efforts nécessaires pour l’emporter et on a gardé le zéro. On est récompensé du travail des dernières semaines. Cela va donner confiance."

Dussenne a fait ses adieux et pourrait rejoindre le Lokomotiv Moscou

Deux buts, cinq tirs cadrés. Il y a du mieux.

"Oui mais on doit être plus présent dans le rectangle, amener plus de centres."

Ohio a marqué son premier but en Pro League.

"Cela me réjouit. Je me suis beaucoup battu avec lui ces derniers mois pour que son attitude et son travail soient irréprochables. Il est sur le bon chemin, étape par étape. Il a fait ce que j’attendais de lui : rester central, attaquer l’espace, jouer simple et être dans le rectangle quand il le faut. Mais il doit continuer à travailler pour confirmer."

Vous avez sorti Dussenne à la 90e minute. C’était son adieu ?

"Peut-être bien. On devait lui offrir cela. On va voir ce qui se passe, une décision doit être prise, comme il n’a pas été prolongé. C’est un super gars et on doit avoir de l’honnêteté et du respect envers lui s’il a une opportunité de partir. Ce n’est pas un moment idéal mais son départ pourrait donner plus d’opportunités à Lucas Noubi. Et on cherche aussi un remplaçant sur le marché."

Zinho Vanheusden ?

"On verra, j’ai entendu ce nom. On sait qu’il est bon mais que physiquement, il a connu des moments compliqués."

Laursen est sorti blessé. Gravement ?

"Cela n’a pas l’air bon. Son genou a tourné. Il vit une saison compliquée. Quant à Donnum, il s’est tordu la cheville à Seraing."

On n’a pas encore vu Dragus en 2023. Il y a un souci avec lui ?

"Je ne pense pas être le premier à le dire : il a le plus gros potentiel de l’équipe. Mais il doit avoir plus de discipline dans son jeu. Cela passe par du travail et il doit me prouver qu’il peut revenir. Je veux voir des progrès à l’entraînement."