Deila: "Laursen est touché au ligament interne et en a pour un mois"

Standard : la règle qui oblige à compter ses “Belges”

Fort heureusement pour le coach norvégien, Aron Dönnum, absent de la feuille de match mardi, sera bien présent. "Il est prêt à jouer." Tout comme l’est… Noë Dussenne dont le départ n’est pas encore acté. "Mentalement, il est concerné, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l’utiliser."

Ce dimanche, Deila attend une réaction de la part de ses hommes par rapport au match catastrophique livré en Coupe à l’Antwerp. "Sans doute le pire de la saison. Mais depuis, même si on a dit de nous qu’on ne gagnait pas beaucoup, je constate surtout qu’on ne perd plus. J’aime l’application de mes gars, notamment défensivement. On ne concède pratiquement plus rien. Je me réjouis d’être dimanche car ce sera un bon test pour nous."