Dussenne et Ohio devraient commencer : voici le onze probable du Standard face à Eupen

En défense, Noë Dussenne devrait retrouver son poste de titulaire. On pensait que son match face à Malines était le dernier sous le maillot du Standard mais depuis lors, l’intérêt du Lokomotiv Moscou pour le capitaine des Rouches ne s’est plus manifesté. Le défenseur s’est entraîné normalement cette semaine et entre donc en ligne de compte pour débuter, aux côtés de Merveille Bokadi et Kostas Laifis.

Dans l’entrejeu, peu de changement est attendu. En l’absence de Cimirot, suspendu suite à son exclusion face à l’Antwerp, Alzate sera une nouvelle fois aligné comme numéro six. Devant lui, les postes pourraient être un peu modifiés, avec un Zinckernagel plus axial et un Canak décalé sur le flanc gauche. Un peu moins bien ces dernières semaines, William Balikwisha devrait également jouer.

Devant, Noah Ohio est attendu comme titulaire au coup d’envoi. L’attaquant néerlandais de 20 ans espère recevoir sa chance suite à la nouvelle prestation décevante de Perica à l’Antwerp. Lors du dernier match à Sclessin, face à Malines, il avait ouvert son compteur but en Pro League et il espère récidiver face aux Pandas.

Au rayon des blessés, pas de changements : Dewaele, Ngoy et Laursen sont sur la touche. Renaud Emond a retrouvé le chemin des entraînements collectifs après de nombreuses semaines de galère et son genou réagit bien. Mais il n’a aucun rythme et ne sera pas encore repris.

Notons enfin que Donnum et Dussenne sont sous la menace d’une suspension. S’ils sont avertis, ils manqueront le déplacement au Cercle du week-end prochain.

À Eupen, le capitaine Peeters est toujours absent

Du côté eupenois, on retrouve la compétition après la remise du match face à Genk, le week-end dernier. Edward Still devrait aligner un onze très semblable à celui qui avait partagé à OHL mi-janvier. Le capitaine Stef Peeters, opéré des sinus au début du mois, n’est toujours pas disponible.