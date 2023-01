Edward Still après la défaite face à Eupen: "Il n'y a aucune honte à ne pas prendre de point"

Stipe Perica : "Ce goal signifie beaucoup pour moi mais aussi pour l'équipe car cela a permis de donner les trois points à l'équipe. Pour moi, ce goal est très important car je n'avais pas marqué depuis trois matchs. On a bien joué dès la première minute malgré l'ouverture du score d'Eupen et on a su revenir dans le match en appliquant les consignes du coach. La semaine prochaine, c'est contre le Cercle de Bruges et il faudra jouer de la même manière pour essayer de ramener les trois points."

Edward Still: "Le Standard a eu un temps fort en première mi-temps où il marque ces deux goals. Ils n'ont pas été supérieurs vraiment mais cette erreur sur le troisième but nous coupe les jambes. On ne prend pas l'information, on hésite et on le paye cash. Il y a des points positifs à sortir de ce match même s'il reste beaucoup de choses à améliorer. Il faudra digérer cette défaite et essayer de prendre quelque chose en préparant bien le match mercredi contre Genk. Le Standard a été bon donc il n'y a aucune honte à ne pas prendre de point aujourd'hui."

Le Standard renoue avec la victoire face à Eupen et se rapproche à un point des Playoffs 1 (3-1)