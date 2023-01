Ibe Hautekiet très proche du Standard

Nous vous en parlions la semaine dernière, le Standard s’intéresse au capitaine et défenseur central des U23 de Bruges, Ibe Hautekiet. Le Belge de 20 ans a encore un contrat à Bruges jusqu’en 2024 mais il sait que son avenir en Venise du Nord est bouché. Du coup, un passage en bord de Meuse n’est pas pour lui déplaire. Le joueur et son entourage familial sont plus que favorables à une arrivée au Standard où il pourrait signer un contrat longue durée. Initialement, le Club Bruges demandait 1M € mais récemment, les deux clubs se sont rapprochés d’un accord. Hautekiet devrait, normalement, poursuivre sa carrière chez les Rouches qui enregistreraient là leur premier renfort, et de surcroît, un Belge. Il peut signer pour 4,5 ans.