Le match. "On a été trop nerveux au début puis on a commencé à jouer de manière plus directe. C'était mieux."

Le 3-5-2. "Noah a amené quelque chose de nouveau et du soutien à Stipe. Je suis content pour Perica. Il voulait vraiment ce but et il a gardé la tête haute malgré les critiques. J'ai aimé ce que j'ai vu d'eux."

À un point du top 4. "Sur les six derniers matchs, nous n'en avons perdu qu'un. On doit maintenant penser à sécuriser le top 8. Et si on est proche du top 4 en fin de phase classique, ce sera du bonus."

Zinckernagel de retour en forme . "Il touchait trop le ballon lors des derniers matchs. Il a été plus efficace et impactant pour l'équipe."

Donnum, l'homme du match. "Il a été incroyable, impressionnant. Il était terriblement déçu après la défaite à l'Antwerp mais il a bien réagi, comme toute l'équipe."

Tapsoba de retour dans l'équipe et sur le terrain. "Il a de la vitesse et il attaque bien l'espace. Mais on verra ce qu'il se passe avec lui. Si un autre joueur arrive, il devra trouver une solution. Mais c'était important qu'il sente qu'il fait partie du groupe aujourd'hui après six mois compliqués pour lui."

Canak sur le banc. "J'ai beaucoup parlé avec lui cette semaine. Il sait qu'il a fait des erreurs la semaine passée. Mais c'est un jeune joueur de haut niveau qui est bien monté au jeu."

Le cas Dussenne. "On n'a plus rien entendu, je pense qu'il sera encore là mercredi."

Le mercato. "Le marché est cher. Certains attaquants venant de Norvège sont vendus dix millions. Si je ne suis pas excité par un joueur, je ne le veux pas. On a un bon groupe, avec de bons jeunes.