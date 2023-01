Alexander Buksa, dont c'était la première apparition sous le maillot rouche, a ouvert la marque d'un tir du gauche (2e, 1-0). En seconde période, le Standard s'est montré moins brouillon que Beveren. Monté au jeu (56e), Noah Dodeigne a surgi au pont de penalty pour reprendre un centre d'Anisse Brrou (60e, 2-0). Ce deuxième but n'a pas libéré les jeunes Rouches, qui ont reculé de plus en plus tout en commettant plusieurs approximations. Si Dieumerci Mbokani ne s'est pas montré intransigeant (78e), Thierno Barry a profité du marquage assez laxiste pour inscrire son 14e but (82e, 2-1). Dans les dernières minutes, les Standardmen en avaient plein les pieds et David Hrncar les a punis (90e+1, 2-2).

Plus tôt dans la journée, le RWDM assuré sa participation pour les playoffs pour la montée en allant s'imposer 1-2 au Lierse. Les Anversois occupent la 5e place avec 30 points tout comme les U23 d'Anderlecht (6e), vainqueurs 1-3 à Virton, le dernier de la classe (14 points). Samedi, Lommel et Dender ont partagé l'enjeu 1-1 Les Limbourgeois conservent leur quatrième place avec 31 points, un de plus que le Lierse, qui a joué un match de moins. Dender est 9e (19 points).

Vendredi, le Beerschot s'est imposé 3-2 face à Jong Genk, l'avant-dernier (15 points). Les Rats sont troisièmes avec 38 points. En battant les espoirs du Club Bruges 2-1, Deinze (27 points, 8e) rêve toujours de la première partie du classement. Septièmes, le Club NXT reste 7e (29 points).

