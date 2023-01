Raskin aux Rangers pour 2M €et 20 % à la revente, Amallah vers… le Hertha Berlin?

On le sait, le Liégeois a un accord avec les Rangers mais les deux clubs n’arrivent pas à s’entendre. Comme nous l’écrivions la semaine dernière, les Rouches ont refusé une première offre de 500 000 €. Dimanche, ils en ont encore refusé deux autres, dont une avoisinait 1,6 M € tout compris. Les négociations ont continué jusque tard dans la soirée, et pour cause. Il nous revient de sources écossaises que l’accord conclu par le Liégeois avec les Rangers expirait le 29 janvier si les clubs n’avaient pas trouvé un terrain d’entente. Les tractations se sont poursuivies tard dans la soirée de dimanche et l’accord était quasiment trouvé aux alentours de 2M € (en comptant les bonus) et 20 % à la revente, le Standard obtenant donc ce qu’il souhaitait. Dans la journée, une offre est également arrivée d’Allemagne mais Raskin souhaitait à tout prix rejoindre les Rangers. L’accord total est attendu ce lundi.