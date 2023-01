Amallah à Valladolid, c'est officiel ! Hautekiet arrive à Sclessin

Dans l'autre sens, après celui de Nicolas Raskin qui va être officialisé par les Glasgow Rangers, c'est le départ de Selim Amallah qui est acté. Après une offensive du Hertha Berlin qui a tout fait pour chiper le joueur à la Real Valladolid, c'est bien en Espagne que le Marocain va poursuivre sa route. En Allemagne, le mercato ferme ses portes à 18 heures; ce qui ne laissait pas assez de latitude au club de Berlin d'autant que le joueur était toujours en Espagne.

¡𝗙 𝗜 𝗖 𝗛 𝗔 𝗗 𝗢!

✍️ Selim Amallah ya es jugador del Real Valladolid.

¡Bienvenido al Pucela! 💜https://t.co/ADytIaY0Up#SelimAmallahBlanquivioleta pic.twitter.com/NfGc42Ja76 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 31, 2023

Comme nous vous l'annoncions, le Standard récoltera près de un million d'euros en montant fixe plus des bonus, notamment liés au maintien du club en Liga, portant le deal à un peu plus de 1,5M€. Les Liégeois ont inclus 20% à la revente, comme pour Raskin. Tout est en ordre et Valladolid devrait annoncer prochainement le transfert.

Enfin, les décideurs liégeois poursuivent leur travail pour recruter un attaquant. Une cible est prioritaire mais le club auquel ce joueur appartient doit d'abord se retourner. Cela pourrait se décanter au finish. Si cela ne se réalise pas, le Standard ne recrutera pas pour recruter comme l'a toujours annoncé Ronny Deila d'autant que la marge de manoeuvre financière n'est pas large à Sclessin.