Mais dans un premier temps, Hautekiet devait aider le SL16 FC à se maintenir en Challenger Pro League. Le but étant que le Belge de 20 ans intègre le noyau A de Ronny Deila et qu’il évolue avec celui de Joseph Laumann. Initialement, le Club Bruges réclamait 1M € pour son joueur qui avait encore un an et demi de contrat. Un montant trop élevé pour les Liégeois. Après quelques négociations, les choses semblaient rentrer dans l’ordre. Hautekiet avait même refusé de disputer le dernier match du Club NXT le week-end dernier, bien décidé qu’il était à rejoindre le Standard.

Bruges a tenté de faire capoter le deal

Mais malgré l’approche d’un accord et la volonté claire de son joueur de rejoindre les bords de Meuse où il sentait qu’il avait davantage de chances de percer, le Club Bruges a, ces derniers temps, tout fait pour que le deal ne se réalise pas demandant une somme trop importante. À l’arrivée, le joueur, qui veut vraiment jouer pour le Standard, a dû consentir à un effort financier dans son salaire pour combler l’écart entre les demandes brugeoises et l’offre liégeoise. Aussi, il nous revient que la direction brugeoise aurait mis au courant OHL de l’entièreté des négociations afin que le joueur puisse signer à Den Dreef où il n’aurait pas dû consentir à un effort salarial.

Mais au final, Ibe Hautekiet est bien dans les bureaux du stade de Sclessin ce mardi soir pour entériner son passage au Standard où des négociations sont encore d’actualité pour un attaquant en cette fin de mercato.