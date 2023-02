L’ancien médian, parti vivre son rêve d’évoluer en Liga, a rejoint Valladolid. Il quitte donc le Standard et revient sur cette période.

”Quand je suis passé au Standard, je pensais que ça allait être un passage magnifique. Mais quand j’en sors, j’ai énormément de mauvais souvenirs. Il n’y a pas que des mauvais. Mais il y a eu plus de mauvais que de bons souvenirs. Ils disent que je leur ai donné une parole. Il n’y a eu aucune parole. Quand quelqu’un propose quelque chose qui ne va pas, je ne vois pas pourquoi on devrait signer”, a-t-il confié.

Amallah a également évoqué le cas de Nicolas Raskin, qui a connu la même situation que lui. “On a toujours été proche. On nous a fait subir la même chose même si je suis resté plus de deux mois sur le côté. J’ai vu qu’il avait trouvé un club et je lui souhaite le meilleur."

Le Marocain a évoqué sa relation avec les supporters des Rouches. “J’ai remarqué qu’il y avait deux types de supporters. Ceux qui soutiennent et ceux qui crachent dans ton dos. Ça fait partie du foot. Je n’ai toujours pas compris pourquoi on m’en voulait. J’ai toujours été la tête de Turc du groupe. Je n’ai pas compris pourtant j’ai été respectueux avec tout le monde. J’ai toujours été irréprochable. Ce n’est pas dans ma nature d’être un fouteur de merde comme ça. J’ai été bien éduqué. Maintenant, je suis sorti de là”, a-t-il encore déclaré.

Selim Amallah a également évoqué son retour au Maroc après le beau parcours de son pays au mondial qatari. Il a également évoqué ses attentes par rapport à son arrivée en Liga.