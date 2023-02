Il y avait du but dans l'air, malgré un score toujours vierge au repos! Odeurs s'était montrée intransigeante dans ses interventions face à Janssens et Gelders, véritable poison pour ses anciennes équipières. Sévèrement exclue à cinq minutes du terme, Gelders elle-même avait encore délivré l'assist sur le but de Marinucci, inscrit sur coup de coin peu avant l'heure de jeu.

Malchanceuses en début de rencontre avec une frappe de Jacobs sur le dessous de la transversale, les Bruxelloises trouvaient les ressources et les faits de jeu pour retourner très rapidement à leur avantage une situation compromise. Jacobs obtenait un premier penalty pour une poussée de Marinucci alors que Cordier, dans la foulée, touchait malencontreusement le ballon de la main sur un coup de coin anodin. Wijnants se chargeait de ramener la parité au marquoir avant que De Neve n'offre une victoire ô combien précieuse à ses couleurs, compte tenu du fil des événements.

Standard: Damman, Van Eynde (53e Nélissen), Coutereels, Brackman, Marinucci (66e Humartus), Blave, Cordier, Janssens (76e François), Gelders, Fon (76e Catinus), Merkelbach.

Anderlecht: Odeurs, Deloose, De Neve, Colson, Vanwysenberghe, Tison, Vatafu, Minnaert (55e Buabadi), Wijnants, Thornton (74e Toloba), Jacobs (85e Smit).

Arbitre: M. Ledda.

Avertissements: Marinucci, Minnaert, Tison, Toloba.

Exclusion: 84e Gelders (2 cj.).

Les buts: 56e Marinucci (1-0), 61e Wijnants sur pen. (1-1), 64e De Neve sur pen. (1-2).