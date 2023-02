Du tac au tac avec Teklak : “Deila n’a pas l’embarras du choix”

”Les Standardmen avaient la mine un peu triste à la fin. Ce qui est normal quand tu mènes comme ça et que tu perds les trois points de cette manière, après une rentrée en touche. Mais le score me paraît juste par rapport à la physionomie de la rencontre. Les Liégeois sont parvenus à couper la vitesse de transition du Cercle. À ce titre, Balikwisha et Alzate ont été prépondérants. Ils ont osé demander la balle dans les pieds, tandis que les adversaires ont couru après...

