Deila récupère Emond pour Standard-Courtrai : “Il est prêt à jouer quelques minutes”

Et cela réjouit, forcément, le coach des Rouches. “Il est important d’avoir une option offensive supplémentaire, cela peut changer un match. D’autant que Renaud peut jouer tant avec Stipe qu’avec Noah. Ce sera un gros changement pour lui car il avait été esseulé en attaque en début de saison et il va revenir dans une équipe où il y a beaucoup plus de mouvements offensifs (sourire). Ce que j’aime chez lui, c’est qu’on sait ce qu’on va avoir : un gros boulot, de la compréhension tactique et de la communication.”

Toujours du côté de l’infirmerie, Barrett Laursen (genou) et Melegoni (inflammation aux ischios) se sont entraînés collectivement. “Barrett ne sera cependant pas encore prêt pour dimanche mais j’espère que ce sera le cas pour Filippo”, a indiqué Deila, qui espère voir son équipe prolonger la dynamique positive actuelle par une victoire face au KVK, ce qui lui permettrait de faire un grand pas vers le top 8. “Mais on sait que chaque match est difficile et celui-là ne fait pas exception à la règle, contre une équipe qui se bat pour sa survie en D1A.”