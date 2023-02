Arnaud Bodart abattu après la défaite des Rouches: "Comme trop souvent, on a mal commencé"

À lire aussi

Kristof D'Haene : "On est très heureux avec ces trois points pris au Standard. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent gagner ici mais je pense que c'est mérité. On a su jouer du beau football en deuxième mi-temps et mettre ces deux goals. On a joué avec beaucoup de grinta et d'envie, je pense que c'est cela qui a payé aujourd'hui. Il faudra les mêmes ingrédients si on veut battre Anderlecht à la maison la semaine prochaine."

Bernd Sorck : "Tout a fonctionné aujourd'hui de la première à la dernière minute. On a fait un fantastique match avec beaucoup d'intensité et pas mal de jeu produit. Le début de la deuxième mi-temps était plus compliqué mais on a su marquer ces deux goals qui nous donnent la victoire. Je ne pense pas que mon gardien a dû faire beaucoup d'arrêts aujourd'hui. Cela veut dire qu'on n'a pas beaucoup concédé et c'est un travail d'équipe donc c'est positif. Le match contre Anderlecht sera important la semaine prochaine et chaque match est une finale pour rester en première division."