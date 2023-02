Pour cette rencontre, Ronny Deila devrait revenir à un système similaire à celui utilisé face à Eupen, à savoir le 3-5-2, avec la doublette Ohio-Perica en attaque. Derrière ce duo, on attend très peu de changement.

Sur le banc, on notera le retour de blessure de Renaud Emond, après cinq mois de galère suite à une tendinite au genou. Deila a précisé que le Gaumais pourrait recevoir du temps de jeu en fin de match. Pour le reste, Melegoni est incertain tandis que Laursen (genou), Dewaele (ligaments croisés) et Ngoy (ischios) sont toujours absents. Deux joueurs sont menacés de suspension : Dussenne et Donnum. En cas d’avertissement, ils manqueront le déplacement à l’Union.

Le retour d’Avenatti

Du côté de Courtrai, Bernd Storck devrait opter pour un onze assez similaire à celui qui a été battu à Saint-Trond le week-end dernier. Mais il est privé du médian Loncar, suspendu. Et Messaoudi devrait être préféré à Gueye pour former un duo d’attaquant avec Felipe Avenatti. L’Uruguayen fait son retour à Sclessin et est menacé de suspension.