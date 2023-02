Les premiers mots d’Ibe Hautekiet au Standard : “J’avais plus de chances de jouer ici qu’au Club Bruges”

Mais ce n’est pas la seule raison qui a poussé l’ex-Brugeois à s’engager avec le club liégeois, pour qui il a un faible depuis longtemps. “Pour moi, le Standard a toujours été le plus grand club de Belgique. Quand j’étais jeune, c’était un top club qui était toujours premier ou deuxième. J’appréciais cette équipe pour sa mentalité, le fait de se battre sur tous les ballons. Et j’étais évidemment impressionné par ce public, que je considère comme le meilleur de Belgique.”

Titularisé dès son arrivée avec le SL16 FC, sur la pelouse du RWDM début février, Hautekiet n’a pas de souci à jouer avec l’équipe B des Rouches dans un premier temps. “On m’a précisé que lorsque je ne jouerais pas avec les pros et qu’il y avait possibilité de m’intégrer au noyau du SL16, ce serait le cas. Je suis évidemment tout à fait pour. Cela me permet d’avoir du rythme et du temps de jeu car mon objectif avec le Standard est de jouer le plus possible pour progresser.” Et continuer à développer une personnalité qui semble déjà bien affirmée.