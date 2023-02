Deila avant Union-Standard : “C’est peut-être trop tôt pour Perica”

Diminué contre Courtrai, Noah Ohio devrait, lui, bien être de la partie. “On a discuté et je lui ai demandé s’il était capable de répondre à nos attentes. Pour cela, il faut être à 100 %.” Les autres options offensives ne sont pas nombreuses et Renaud Emond ne peut en constituer une à l’instant T. “On ne peut pas lui demander la même chose qu’aux autres après 4 mois d’arrêt. Là aussi, il faut être prudent. C’est positif qu’il ne ressente plus de gêne ni de douleur maintenant, il faut qu’il soit fit le plus vite possible.”

Lundi dernier, Ronny Deila a eu un réveil compliqué après le revers contre Courtrai mais le T1 des Rouches a vite tourné le bouton. “C’était le pire lundi depuis mon arrivée ici. On a parlé, on a analysé nos erreurs et on a remis l’attention sur le match de samedi qui est excitant pour tout le monde. L’Union, c’est ce qui se fait de mieux en Belgique. Si on y va avec la même mentalité et la même intensité que contre Courtrai, alors mon cœur va s’arrêter… Mais je sais que les gars on envie de se battre et de tout donner.”