Union – Standard : Perica à nouveau absent; Machida à la place de Van Der Heyden (DIRECT 20h45)

Pour ce premier rendez-vous à l’Union, une équipe qui lui a planté dix buts sur les trois dernières confrontations, le Standard sera à nouveau privé de Stipe Perica. L’attaquant croate s’était démis l’épaule samedi dernier avant la réception de Courtrai. “On fera le point ce vendredi mais même s’il n’a plus de douleur, il ne peut pas utiliser la pleine puissance de son épaule”, faisait remarquer le coach. Melegoni, quant à lui, devrait à nouveau être sélectionnable. Pour cette rencontre qui s’annonce très compliquée, le coach norvégien pourrait être tenté de renforcer son milieu de terrain en alignant Cimirot aux côtés de Alzate. Les deux hommes seront soumis à une rude pression de la part des Unionistes.

Finalement suspendu pour un match avec sursis suite à son exclusion la semaine dernière contre Courtrai, Kostas Laifis sera bien présent. Le Chypriote, tout comme Bokadi et Dussenne, aura fort à faire face à la vivacité et la puissance des attaquants de Karel Geraerts.

3 options pour remplacer Lazare

Côté Union, on prépare ce match sans deux pions majeurs: Lazare Amani et Siebe Van Der Heyden, suspendus. Une fois n’est pas coutume, Karel Geraerts en a dit un peu plus sur la façon dont il compte les remplacer. “Il n’y a pas vraiment de mystère en défense : il me faut un gaucher pour remplacer Siebe et ce sera Machida. Au milieu, j’ai trois options : bien sûr, Cameron Puertas ou Oussama El Azzouzi peuvent remplacer Lazare Amani, mais j’ai aussi la possibilité de repositionner Lapoussin à cet endroit et mettre Simon Adingra sur le côté gauche.” Fera-t-il ce pari très offensif, quitte à mettre à mal l'équilibre de son équipe?

Si Guillaume François en a terminé avec ses problèmes de dos et est bien repris dans la sélection élargie tombée ce vendredi soir, Dennis Eckert Ayensa, lui, en délicatesse avec ses ischios, est toujours au repos. "Il est dans la dernière ligne droite pour un retour, mais c'est encore trop juste pour le reprendre ce week-end", explique le T1.