Fracture du pouce gauche pour Ibe Hautekiet (Standard), incertain pour le Clasico de dimanche

Le millier de supporters présent sur les hauteurs du Sart Tilman lors de l'entraînement ouvert, ce mercredi, a pu s’en rendre compte : Ibe Hautekiet (20 ans) n’a pas terminé la séance collective. En cause : une frappe puissante d’Aron Donnum qui a directement heurté son pouce gauche lors du petit match de fin de séance. Sur le moment, le défenseur arrivé du Club NXT n’a pas bronché mais quelques instants plus tard, il ne sentait plus sa main. Il a alors alerté le staff médical qui l’a pris en charge et lui a fait interrompre la séance puis rentrer directement aux vestiaires.