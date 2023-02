Deila avant le Clasico : "Perica et Hautekiet ne pourront pas jouer"

À l’Union, Deila avait surpris avec la titularisation de Melegoni en pointe. “Il y a ce que vous voyez et ce qui se passe durant la semaine. Stipe n’était pas prêt, Noah pas à 100 % tandis que Renaud ne peut pas encore jouer 90 minutes. Ici, Noah se sent mieux, Stipe revient la semaine prochaine et Renaud va commencer à frapper à ma porte pour me dire qu’il a besoin de jouer. Il se sent de mieux en mieux et il aura des minutes dimanche. Concernant Filippo, il sait qu’il n’est pas un attaquant mais il nous rend toujours de fiers services.”

De son côté, Arnaud Bodart refuse de spéculer sur les autres résultats, notamment celui de Bruges-Gand qui aura lieu quelques heures avant ce Clasico. “On avait jeté un œil au classement et aux résultats avant la réception de Courtrai, on a vu ce que cela a donné… Je ne regarde rien d’autre que nous.”