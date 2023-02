Debast : “Le 2-2 aurait dû être annulé”

Diawara : “J’étais chaud au moment de mon remplacement, je ne voulais pas sortir. Mais c’est terminé maintenant, je suis calmé. Vous pensez que c’est mon meilleur match depuis que je suis à Anderlecht ? Merci ! Je monte en puissance, mes efforts commencent à payer. Malheureusement on passe tout près de la victoire, notamment sur nos deux buts annulés pour hors-jeu.”

Slimani : "Je suis l'homme du match ? Ce n'est pas le plus important. On n'a pas obtenu le résultat espéré, c'est embêtant. On aurait pu tuer le match avec le troisième but mais ça ne s'est pas fait pour des hors-jeu de quelques centimètres. Mon deuxième but ? Je le marque sur mes qualités, je suis un joueur de surface. Et la répétition des efforts ne me dérange pas non plus. C'est vrai que l'arbitre a dû me calmer, c'est mon caractère sur le terrain mais c'est aussi ce qui fait ma force. Je ne suis pas le même en dehors du terrain. L'ambiance ? Elle était magnifique, les supporters ont fait beaucoup de bruit."

Amadou Diawara a poussé une colère au moment de son remplacement par Refaelov.

Balikwisha : “C’est un bon point, Anderlecht aurait pu faire le break à deux reprises, on a eu un peu de réussite. On savait que marquer tôt ne suffirait pas, ce genre de match se joue sur nonante minutes. Mais on peut dire que le bilan de quatre points sur six en deux déplacements à l’Union et Anderlecht est très positif. Maintenant il nous reste un gros calendrier jusqu’à la fin de la phase classique.”

Bodart : “Au vu de la deuxième mi-temps, on s’en sort bien. Leurs deux buts annulés et notre égalisation assez chanceuse… mais la chance, ça se provoque. On fait du bon boulot depuis le début de saison et on est récompensé par cette touche de réussite. La gestion du match par l’arbitre ? J’apprécie beaucoup son arbitrage, je le trouve un peu sous-estimé. Il a eu quelques phases délicates à gérer et je n’ai pas encore tout revu mais je pense qu’il s’en est bien sorti.”