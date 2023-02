Balikwisha explique la conversation avec Jeremy Lardot: “L'arbitre croyait qu'on avait provoqué le public”

C’était une semaine qu’il avait cochée dans son calendrier il y a quelques mois déjà. William Balikwisha, le Bruxellois des Liégeois, avait à cœur de rayonner dans les deux déplacements à l’Union et à Anderlecht. C’est chose faite. “J’ai joué 10 ans à Anderlecht, je suis Bruxellois. Cela me tenait vraiment à cœur de faire les choses bien ici.” Après la déroute contre Courtrai, qui aurait cru que ce Standard allait prendre quatre points à l’Union et contre Anderlecht. “Pas beaucoup de monde”, lance Balikwisha. “Mais de notre côté, on a confiance en nous. On a respecté les demandes du coach, à haute intensité.”