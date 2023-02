Les chaussures des joueurs du Standard étaient… chauffées avant le Clasico

À lire aussi

Mais depuis quelques semaines, les Liégeois ont une arme pour éviter cela : un chauffage pour chaussures. Il s’agit d’une sorte de petit four, programmé à 80 degrés, dans lequel les joueurs peuvent déposer leurs chaussures (entre trois et cinq minutes) avant un entraînement ou avant un match afin que celles-ci soient chauffées. L’objectif ? Permettre au plastique de s’assouplir et diminuer les points de pression. L’utilisation de chaussures chauffées permettrait d’éviter les blessures et de garantir une performance maximale dès le début d’une rencontre.

Comme Dortmund, Leipzig et Newcastle

Est-ce grâce à ce gadget que les hommes de Ronny Deila ont été la meilleure équipe sur le terrain lors du premier quart d’heure du Clasico ? Cela a peut-être eu un effet. Ce chauffage à chaussures, que le club s’est procuré à l’initiative du staff et des joueurs, a été utilisé dimanche au Lotto Park. Ce petit four, brandé aux couleurs du Standard et transporté sur des charriots roulants, a été créé par la société allemande FormBase by k-tech et est utilisé par des clubs comme le Borussia Dortmund, Leipzig, Wolfsbourg, Newcastle ou encore Courtrai, Saint-Trond et Ostende chez nous. D’autres sports comme le hockey sur glace ou le cyclisme utilisent également cette technologie pour assouplir leurs chaussures.