Deila (Standard) : “Stipe Perica est prêt à jouer”

C’était un oui franc, sans hésitation, et comme attendu. Stipe Perica, débarrassé de ses soucis à l’épaule qui lui avait fait manquer les matchs contre Courtrai, à l’Union et à Anderlecht, a pu reprendre l’entraînement normalement, cette semaine. “Stipe est prêt à jouer tout un match, a ajouté l’entraîneur norvégien. Il n’a été absent que quatorze jours et son épaule n’est plus un souci.”