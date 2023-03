Noah Ohio, double passeur décisif: ”Je ne savais pas qu’il avait des yeux dans le dos”

Noah Ohio voudrait marquer plus de buts. Après tout, c’est un attaquant et il se nourrit de ses réalisations. Mais en ce moment, il est surtout un passeur décisif et un créateur d’espaces, pour le reste de l’équipe. Le but qu’il avait marqué contre Anderlecht n’avait pas effacé une certaine...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous