Ronny Deila savoure la belle victoire du Standard : “On a joué notre meilleur match de la saison”

Ronny Deila est un coach qui ne sait pas mentir. Son visage ne pouvait pas cacher sa satisfaction après la victoire liégeoise face à Westerlo, ce samedi (2-0). "C'est notre meilleur match de la saison”, savourait-il. “On a contrôlé le match, on a bien défendu, on a été structurés, on a mis de l’intensité dans la rencontre, on s’est créé de grosses occasions et défensivement, on a été bons. On a cassé des lignes, on a bien changé d’ailes. C’était une super performance.”