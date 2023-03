Bodart s’est défendu et ne veut pas être suspendu : “J’ai agi instinctivement et j’ai eu un réflexe de gardien”

🟥 Carte rouge pour Arnaud Bodart

❌ Plus de remplacement possible

🧤 Konstantinos Laifis prend sa place



Fin de match spectaculaire à #STAWES ! ⌛ pic.twitter.com/4UwPUEaHMY — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 4, 2023

”Je suis sorti rapidement en voyant le joueur adverse arriver et j’ai mal jugé la trajectoire du ballon”, a expliqué Bodart par visioconférence. “En voyant que je pouvais être lobé, j’ai sauté pour anticiper cette possibilité. J’ai mis mes mains involontairement, dans un réflexe avec un réflexe de gardien. J’ai essayé de les enlever au dernier moment mais c’était trop tard. J’ai agi instinctivement. Cela a été tellement vite que je n’ai pas eu le temps de réfléchir.”

Alexandre Lousberg, le Legal Advisor du club rouche, a pour sa part rappeler que le casier de Bodart était totalement vierge. “Il est au Standard depuis 16 années et n’a jamais été exclu. C’est un modèle.” Le juriste a également rappelé qu’en 2021, Nicolas Penneteau s’était vu proposer un match avec sursis pour une action similaire… lors de Standard-Charleroi. “Les similitudes sont frappantes et les deux situations doivent être jugées de la même manière, par équité. Nous demandons une exclusion suffisante, à titre principal, et un match avec sursis à titre subsidiaire.”

👀 | Nicolas Penneteau a été exclu après cette faute de main en fin de match. 🟥 #STACHA pic.twitter.com/JiBs8KNxUk — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) January 24, 2021

Le Procureur de l’Union belge, Jan Keulen, a pour sa part expliqué que le tableau indicatif de sanctions avait été modifié depuis le cas Penneteau 2021. “On a aujourd’hui plus de possibilités de sanction et cela peut aller jusqu’à deux matchs”, a-t-il rappelé. “Un match effectif me semble correct.”

Il revient donc au président du Comité Disciplinaire, Filiep De Ketelaere, de trancher. Ce sera fait dans la soirée, a-t-il indiqué en conclusion des débats.