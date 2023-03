Cimirot, monsieur équilibre au Standard, est à la fin de son (gros) contrat : “S'en séparer pourrait être une erreur”

Un chiffre vaut parfois mieux qu’un long discours : la dernière fois que le Standard a perdu un match avec Gojko Cimirot titulaire au sein de l’entrejeu, c’était le 21 août dernier, face à OHL. Ronny Deila n’était l’entraîneur des Rouches que depuis cinq matchs et en était encore au tout début de son cheminement.

Le calcul est vite fait : cela fait plus de six mois à demi que les Liégeois n’ont plus été battus avec Cimirot médian. Entretemps, il s’est passé bien des choses : le départ de Raskin, les quelques dépannages du Bosnien en défense centrale, mais aussi et surtout un équilibre tactique trouvé par Deila. Et cet équilibre, il le doit en partie à son numéro 8.

Titulaire avec tous les coachs qu’il a connus

”Joueur d’équilibre, c’est sans doute la meilleure définition de Cimirot”, analyse d’ailleurs notre consultant Alex Teklak. “Dans sa capacité à protéger sa défense, à couvrir le milieu de terrain et à donner de la liberté à ses équipiers, le médian des Rouches est précieux. Il a le sens de la récupération et de la passe. C’est tout simplement un bon joueur. La preuve : il a été utilisé par tous les coachs qui se sont succédé à la tête du Standard ces dernières années, malgré des philosophies différentes.”

Ricardo Sa Pinto, Michel Preud’homme, Philippe Montanier, Mbaye Leye, Luka Elsner et Ronny Deila ont tous donné les clés de leur entrejeu à Cimi. “Je me souviens que Preud’homme disait même qu’il était le premier joueur qu’il mettait sur la feuille de match”, continue Teklak.

Il bonifie ses partenaires et les libère

Si Cimirot a été si souvent utilisé, c’est parce qu’il a une qualité précieuse : il fait briller les joueurs autour de lui. Par le passé, Razvan Marin, Samuel Bastien et Nicolas Raskin ont tous connu leur meilleure période au Standard aux côtés du Bosnien. Pas un hasard. “Cimirot a la faculté de rendre les autres meilleurs par sa discipline et sa rigueur. Il inspire confiance tant au staff qu’à ses équipiers. Avec lui, il y a rarement de mauvaise surprise.”

guillement “Alzate a pris une autre dimension depuis qu'il évolue aux côtés de Cimirot.”

Désormais, c’est au tour de Steven Alzate de bénéficier de l’apport de Cimirot. “Le Colombien a pris une autre dimension depuis qu’il évolue aux côtés de Cimirot”, assure Teklak. “Il est déchargé d’une part de travail défensif et est beaucoup plus présent dans le relais. Quand on lui donne le ballon, on sait qu’il ne va pas le perdre grâce à sa qualité technique. Comme Cimirot, Alzate n’est pas un joueur fait pour évoluer seul devant une défense. La présence de ce duo est donc très intéressante dans le partage des rôles.”

Attention à la surutilisation, surtout sous pression

Toute médaille a son revers. Bon soldat, Gojko Cimirot a été utilisé comme défenseur central par Ronny Deila en dépannage, à quelques reprises cette saison. Si cela avait très bien fonctionné face au Club Bruges ou face à l’Antwerp durant l’automne, cela avait été beaucoup plus compliqué face aux mêmes Anversois début 2023. “On sentait que c’était du dépannage et que le joueur n’avait pas forcément envie”, souligne notre consultant. “Deila a dû se casser la tête pour trouver une solution en défense et ce dépassement de fonction n’a pas été profitable.”

Mis sous pression, Cimirot avait été en difficulté. Ce qui peut aussi arriver lorsqu’il évolue comme médian. “La seule chose qu’on pourrait lui reprocher, c’est parfois un peu de surutilisation du ballon, surtout lorsqu’il joue seul devant la défense”, poursuit Teklak. “De temps à autre, lorsqu’il est dos au but et qu'il vient chercher un ballon aux abords de son rectangle, il peut avoir des soucis sur sa première touche de balle. Il y a parfois un problème de connexion avec les défenseurs qui le mettent dans une position inconfortable, car il a une panoplie technique moins complète qu’un Alzate.”

En fin de contrat, son avenir est en discussion

Ce n’est un secret pour personne : Cimirot possède l’un des plus gros salaires du noyau rouche. On parle d’un peu moins d’un million d’euros nets par an suite à une augmentation salariale reçue sous l’ère MPH. En fin de contrat en juin prochain, Cimirot – présent au Standard depuis 2018 – n’a pas (encore) prolongé sous contrat. En octobre dernier, il avait timidement admis être en discussion pour une prolongation. Cet hiver, il a reçu une proposition de trois ans de la part des nouveaux propriétaires du Standard qui incluait une diminution de… 40 % de son salaire. À 30 ans, Cimirot, qui bénéficie de l’intérêt de plusieurs clubs, se sait à un tournant. Et il prend le temps de la réflexion.

guillement “Cimirot est un exemple de professionnalisme pour les jeunes.”

”Le Standard essaye de retrouver un équilibre financier et le joueur, qui a été surpayé ces dernières années, aura du mal à retrouver, ailleurs, le même salaire que celui qui est le sien actuellement”, termine Teklak. “Le joueur a un vrai choix à faire. Un compromis pourrait être trouvé, mais le Standard réfléchit probablement déjà à un plan B si Cimirot s’en va. Selon moi, se séparer de ce genre de joueur pourrait toutefois être une erreur dans le sens où il est important pour encadrer les jeunes et leur faire prendre de la valeur. Il connaît le club, il y est apprécié et c’est un exemple de professionnalisme. Il ne faut pas négliger cela dans un noyau.”