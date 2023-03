Marin, Bastien et Raskin : que sont devenus les binômes de Cimirot ?

Quel est le point commun entre Razvan Marin, Samuel Bastien et Nicolas Raskin ? Ce sont trois anciens joueurs du Standard qui ont connu leur meilleure période en Rouche aux côtés de Gojko Cimirot. À eux trois, ils ont joué 210 matchs aux côtés du Bosnien (50 pour Marin, 94 pour Bastien, 66 pour Raskin), avec qui ils ont formé un binôme performant. Puis ils ont quitté le Standard. Voici ce qu’ils sont devenus.

Marin, flop à l’Ajax puis le rebond en Italie

Son départ pour l’Ajax en juillet 2019 après d’excellents playoffs sous Michel Preud’homme laissait augurer le meilleur pour le Romain. Mais sa saison ajacide n’a pas été à la hauteur des espérances, avec seulement 809 minutes jouées toutes compétitions confondues et deux petits assists. Depuis lors, c’est en Italie qu’il a retrouvé le sourire avec deux saisons réussies à Cagliari. Collectivement, ce fut un peu plus compliqué puisque son équipe a été reléguée en Serie B, mais il n’a pas suivi ses équipiers en seconde division. Depuis le début de la saison, il s’épanouit à Empoli où il est un titulaire indiscutable.

Marin a marqué deux buts avec Empoli cette saison. ©LaPresse

Bastien à la relance avec Kompany

Il a connu sa meilleure période au Standard aux côtés de Cimirot, sous Michel Preud’homme, lors de la saison 2019-2020. Puis il a connu des moments plus compliqués, comme tout le collectif liégeois, entre 2021 et 2022. Il a choisi de tenter l’expérience Championship avec Vincent Kompany l’été dernier. Après un bon début de saison (buteur et passeur en août), lors duquel il était titulaire, il a progressivement perdu sa place. Mais il semble épanoui personnellement dans son nouvel environnement.

Bastien a perdu sa place de titulaire à Burnley. ©Focus Images Ltd

Raskin est déjà adoré chez les Rangers

C’est évidemment le cas le plus récent. Parti il y a quelques semaines pour les Rangers après avoir été mis l’écart du noyau professionnel, Nicolas Raskin peut se targuer d’être l’un des rares Rouches à avoir gardé la tête hors de l’eau dans les saisons compliquées que le Standard a vécues. Et Cimirot, avec qui il a souvent été aligné, n’y est pas étranger.

Depuis son arrivée en Écosse, le nouveau numéro 43 des Rangers a déjà gagné ses galons de titulaire et a séduit le public, qui appelle à construire l’équipe autour de lui dans le futur.