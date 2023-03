Standard : Cihan Canak prolonge son contrat !

Depuis l’arrivée de la nouvelle direction, plusieurs Standardmen ont déjà prolongé leur bail en bord de Meuse. depuis l’arrivée des nouveaux investisseurs, il n’y a jamais eu autant de prolongations de jeunes. Godfroid, Poitoux, Epolo, Thiago, Kuavita ou encore Noubi et Balikwisha ont tous signé un nouveau contrat. On y associera également Laurent Henkinet. Bodart, Ghalidi et Ngoy avaient déjà été prolongés durant l’ère Venanzi. Sous la direction de 777 Partners, huit joueurs belges ou assimilés ont donc prolongé leur bail.