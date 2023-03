Steven Alzate se plaît au Standard : “Je pourrais rester une saison en plus”

”Après notre victoire face à Westerlo, je pense que l’équipe a pris beaucoup de confiance”, explique-t-il. “On sait que le Club Bruges n’est pas en grande forme et on doit en tirer avantage. C’est un bon moment pour les affronter. J’ai regardé leur match à Benfica mardi : on sent qu’ils sont dans une mauvaise période. Et leur coach a été limogé. Si le début de match ne tourne pas à leur avantage, les fans pourraient faire peser une ambiance négative pour les Brugeois. Tous les matchs restants seront importants, comme des finales de Coupe, mais celui-ci l’est encore plus car on rencontre le quatrième et cette position est notre objectif.”

guillement "Je serais déçu de ne pas atteindre le top 4."

Un objectif que l’international colombien assume entièrement. “Au début de la saison, le top 8 avait été fixé par le club mais on voit qu’on fait les choses bien et qu’on est proche d’un autre but. Désormais, ne pas être dans le top 4 serait décevant. Et j’ai le sentiment qu’on est capable de jouer six matchs avec le même niveau et la même intensité que fac à Westerlo. On a l’espoir de le faire.”

Il est devenu un cadre au fil des matchs

Pour y parvenir, le médian des Rouches devra se montrer aussi à l’aise que ces dernières semaines. Par rapport à ses premiers matchs de la saison, parfois décevants, l’évolution est énorme et son influence a grandi. C’est même devenu un cadre du onze de base liégeois. “Je n’ai jamais douté, même en début de saison. Je savais que ça prendrait un peu de temps pour trouver le bon rythme. Je suis arrivé en toute fin de mercato, lorsqu’une équipe était déjà en place mais je connaissais mes qualités. Et désormais, j’arrive à les montrer.”

Grâce, notamment, à sa complémentarité avec Gojko Cimirot dans l’entrejeu. “J’adore jouer avec lui car il apporte son expérience et de l’équilibre à l’équipe. Quand je monte, il protège la défense et inversément. On communique beaucoup, on se comprend bien et ça aide l’équipe.”

Alzate est tellement à l’aise au Standard qu’il ne donne pas l’impression d’être un joueur en prêt. “Dès les premiers jours, je me suis senti particulièrement bien accueilli dans ce club et cela joue sur ma réussite. La manière dont le club fonctionne et la chaleur des fans m’ont aussi beaucoup plu. Depuis la trêve hivernale, j’ai joué tous les matchs. Je me sens vraiment bien, j’ai l’impression de m’améliorer et de grandir, en tant que joueur et en tant que personne, à chaque match.”

Il va discuter avec Brighton et le Standard

L’épanouissement actuel d’Alzate pourrait lui donner envie de prolonger l’aventure en terre liégeoise, lui qui ne possède pas d'option dans son prêt. “Le foot est parfois marrant et je pourrais rester, oui. J’aime ce club, j’aime les gens. Je me sens important. Je sais que j’appartiens toujours à Brighton mais on va s’asseoir avec les deux clubs à la fin de la saison pour discuter. La Premier League est le plus grand championnat du monde et y retourner est également un objectif. Mais une partie de moi a envie de rester au Standard.”

guillement "Avec Zinckernagel, on s'est dit en blaguant : si tu restes, je reste."

Une qualification pour la Coupe d’Europe pourrait être déterminante dans le futur du Colombien de 24 ans. “Jouer l’Europe ici, c’est forcément quelque chose d’attirant. Cela ne m’est encore jamais arrivé dans ma carrière et c’est une super vitrine.” Un discours qui ressemble beaucoup à celui de Philip Zinckernagel, dont la situation contractuelle (un prêt sec) est similaire à celle d’Alzate. “On en parle parfois tous les deux en rigolant. On se dit : si tu restes, je reste. On s’amuse bien ici.”

Confronté à ces déclarations de son joueur, quelques minutes plus tard, Ronny Deila a eu un sourire jusqu’aux oreilles. “C'est bien, vous avez vos gros titres”, nous a-t-il dit en blaguant, avant de redevenir plus sérieux. “Comme pour Philip Zinckernagel, je veux que Steven reste. Les deux joueurs le savent. Ils ont été importants pour l’équipe ces derniers mois et ils sont réguliers dans leurs performances. Le club est en recherche de stabilité et garder les joueurs fait partie de ce processus. Steven a parlé de l’Europe ? On va faire tout ce qu’on peut pour l’atteindre et pour le garder. Ce serait un beau cadeau d’y parvenir. Cela pourrait également être bénéfique pour sa future carrière.” Et pour l’évolution du Standard. Vous avez dit win-win ?