Le portier rouche doit sortir de ce match avec une grande frustration. Celle d’avoir vu les siens ne pas oser faire mal à un Bruges blessé. Ce qui devait arriver arriva avec le but de Jutgla.

Dussenne 7

Le capitaine a eu plusieurs belles interventions, notamment de la tête, domaine dans lequel il a été le meilleur Liégeois derrière.

Bokadi 6

Il réalisait le match quasiment parfait au sein d’une défense sereine, malgré quelques assauts adverses, jusqu’à ce but de Jutgla qui lui passe devant.

Laifis 6

Une frappe trop enlevée en première période durant laquelle il n’a pas eu à s’employer plus que de raison. Tout comme Dussenne, il a répondu à l’attente malgré la défaite.

Fossey 6

L’Américain a eu du mal en début de match avec trop d’espace laissé à Lang mais, par la suite, il a repris sa marche en avant avec une passe parfaite pour Zinckernagel contrée in extremis par Mata. Après la pause, il sauve, de la tête, un ballon sur sa ligne.

Cimirot 6,5

Le Bosnien n’a rien eu à se reprocher, se rendant constamment disponible, il a couvert énormément de terrain.

Alzate 6

Il a fait preuve d’une belle maîtrise technique sur l’ensemble de la rencontre mais sa faute, inutile, sur Vanaken permet aux Brugeois de passer devant. À un quart d’heure du terme, il voit sa frappe, qui partait bien, contrée par Sylla.

Dönnum 6

Malgré quelques échanges avec son complice Zinckernagel, le Norvégien a manqué de justesse dans le dernier geste alors qu’il y avait largement la place sur le côté droit brugeois. Mignolet intervient bien devant lui suite à un essai de Zinckernagel.

Balikwisha 6

On sentait qu’il était capable de faire la différence à n’importe quel moment, mais ce dernier n’est jamais venu. Un peu trop de déchets techniques en première mi-temps.

Ohio 5,5

Après une grosse prestation la semaine précédente, le Néerlandais est rentré dans le rang même s’il a tout de même été au charbon sans être efficace dans ses mouvements. Très déçu de son remplacement, il a discuté quelques secondes avec Deila qui l’a retenu alors qu’il voulait aller s’asseoir.

Zinckernagel 6

Ce n’était pas le Zinckernagel percutant qu’on a pu connaître par le passé, mais il a tout de même une balle de 1-1 au bout de son pied droit à la 80e.

Perica 5,5

Le Croate n’a pas plus pesé sur la défense brugeoise que son prédécesseur. Et il est celui qui couvre le hors-jeu sur l'ouverture du score.

Deila 6

On est curieux de connaître la teneur de son discours à la pause et après le match tant ses hommes semblent être passés à côté de la montre en or.