Le même onze pour Deila, du changement par De Mil : suivez FC Bruges - Standard en direct dès 13h30

Le choc du week-end, c'est évidemment Club Bruges-Standard. Un match pour lequel les Rouches sont privés de Ngoy (ischios), Dewaele (ligaments croisés) et Hautekiet (pouce). "Nathan évolue bien et devrait être de retour à l'entraînement collectif début avril. Il pourrait avoir un peu de temps de jeu si nous jouons les playoffs mais l'important pour lui est de bien se préparer pour la saison prochaine car on aura besoin de lui", a précisé Ronny Deila en conférence de presse. "Pour Barrett, ce sont des soucis privés. Il est rentré au Danemark et ne sera pas disponible dimanche."