Les Liégeois réclamaient la rouge pour Odoi: "Zinckernagel a pris deux matchs et Odoi ne prend qu’une jaune…”

La semelle de Denis Odoi aurait pu avoir de graves conséquences pour la cheville de Aron Dönnum. ©DR

”C’est fou que Odoi n’ait pas été exclu pour son tacle sur Aron”, commentait Philip Zinckernagel. Ce dernier faisait la corrélation entre cette faute et celle qui lui avait valu deux matchs de suspension à Eupen en novembre dernier. “C’est plus clair que n’importe quelle de mes cartes rouges cette saison (Charleroi et Eupen). C’est bien pire que ce que j’ai fait à Eupen, où je n’ai même pas vu mon opposant. Ici, c’est volontaire. Encore une fois, il n’y a pas de cohérence.”

guillement Bodart: "Il y a une rouge oubliée et je ne pense pas qu'on l'aurait oubliée si c'était de notre côté."

De son côté, même s’il était loin de la phase, Arnaud Bodart tenait le même discours que le Danois. “Oui, il y a une carte rouge oubliée. Je ne pense pas qu’on l’aurait oubliée de notre côté, il faut être honnête.” Le portier des Rouches faisait également référence au coup de coude adressé par Buchanan à Orban deux semaines auparavant dans ce même stade. “Il y a deux semaines, contre Gand, il y a aussi cette phase litigieuse. Je ne vais pas en dire plus mais on pense tous la même chose. Philip avait pris rouge et deux matchs de suspension pour une faute similaire à Eupen. Si une décision doit venir, c’est du VAR car l’arbitre a fait son match.” Quant au coup-franc qui amène le 1-0, Bodart juge la faute de Alzate légère sur Vanaken. “Je ne sais pas s’il y avait vraiment faute sur Vanaken mais au-delà de ça, on doit surtout mieux défendre.”

Dans l’autre sens, en première période, Philip Zinckernagel est passé tout près de la correctionnelle avec un contact dans un duel avec Meijer dans la surface de réparation. “Un coup de coude de ma part ? Je ne pense pas. Il a couru sur moi. Il n’y a aucune volonté de ma part.”

Pas assez dangereux

Même s’ils étaient dubitatifs quant à l’arbitrage, les Standardmen reconnaissaient être passés à côté de leur sujet. “Ce n’est pas comme contre Courtrai, on est loin d’avoir fait un non-match et il ne faut pas tout remettre en question après cette défaite. Mais il faut être lucide et dire qu’on ne s’est pas assez créé d’occasions”, reconnaissait Bodart. “C’est une occasion ratée pour le top 4 mais je ne pense pas que ce sera la dernière. Dans ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. C’est toujours ouvert. Ce n’est pas facile de venir gagner ici mais perdre est embêtant”, concluait Philip Zinckernagel.