Pierre Locht : “On veut jouer les play-offs 1 l’année prochaine et Ronny Deila est pleinement investi dans le projet du Standard”

Si le Standard s’est incliné ce week-end face à Bruges, ce qui pourrait lui coûter une place dans le top 4, la saison liégeoise rend les supporters optimistes. Invité sur le plateau de La Tribune, Pierre Locht, le CEO du Standard a évoqué les ambitions du club. “L’année prochaine, l’ambition du Standard est de rejoindre les PO1, qui seront à six, et de jouer l’Europe au terme de la saison. Ce n’est pas un secret, on veut se reconstruire progressivement. On visait le top 8 cette année, on visera le top 6 l’an prochain. Retrouver le titre ? Le plus vite possible. Ça prendra du temps”, a-t-il évoqué.