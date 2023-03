La vague de prolongations continue au Standard : Ngoy va lui aussi prolonger !

En quelques mois, 777 Partners a sécurisé les contrats de : Henkinet, Epolo, Poitoux, Kuavita, Noubi, Thiago, Tapsoba, Balikwisha et vendredi dernier, Canak. Ajoutez à cela les premiers contrats pros signés par certains jeunes talents, ainsi que des prolongations au niveau de la section féminine, très importante aussi aux yeux des investisseurs basés à Miami. La stratégie de redressement du club passera plus que jamais par son centre de formation. C’est pourquoi 777 Partners a bien insisté auprès de la direction sportive liégeoise pour que les jeunes talents soient sécurisés au niveau contrat et que l’accès au noyau A leur soit ouvert.

Ngoy va prolonger, Noubi bientôt déjà à table

Comme annoncé ce mardi matin, le matricule 16 a donc bien prolongé le contrat du jeune Noah Mawete. À 17 ans, le défenseur central, capable d’évoluer un cran plus haut, vient de prolonger jusqu’en 2026. Il devient le onzième joueur liégeois à prolonger sous la direction des Américains.

Noah Mawete a prolongé son contrat jusqu'en 2026 à Sclessin. ©Standard.be

Selon nos informations, le prochain sur la liste sera Nathan Ngoy (qui avait prolongé en 2021 à ses 18 ans). Il nous revient que le défenseur central de 19 ans (20 ans en juin prochain) a, lui aussi, un accord pour une prolongation de contrat longue durée. L’officialisation devrait même survenir d’ici la fin de la phase classique. En juillet 2022, la direction avait prolongé le bail du jeune Lucas Noubi jusqu’en 2025. Moins d’un an après cette signature, les deux parties vont déjà se mettre à table pour trouver un terrain d’entente pour une nouvelle prolongation de plus longue durée ! Plus que jamais, le club principautaire veut tout faire pour éviter la fuite de ses jeunes talents et ne plus se retrouver dans des situations similaires à celle d’un Dimitri Lavalée à l’époque.

Le Standard est la référence formation dans le réseau de 777

Le réservoir de jeunes talents, c’est clairement ce qui a attiré 777 Partners à Sclessin. Le club liégeois est la référence en termes de formation dans le giron de club de la société américaine.

Josh Wander attend de ses différents clubs qu'ils s'entraident et partagent leur expérience. Le Herta Berlin, dernier arrivé dans le groupe, profitera donc de l'expérience liégeoise en termes de formation. ©(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Il a été demandé aux dirigeants principautaires de partager leurs savoirs et leur expérience en la matière avec les autres clubs du groupe. C’est la logique de 777 Partners, chaque entité doit faire profiter les autres de ses points forts. Par exemple, le club français du Red Star est une référence dans le domaine du Community et de l’environnement. Les échanges entre les différents clubs sont donc nombreux et ce, sur plusieurs matières.

Pas de contrat longue durée avant 18 ans

En Belgique, la réglementation est très claire : un jeune talent d’un centre de formation ne peut parapher un premier contrat qu’une fois ses 15 ans établis. Cette règle est connue du grand public. Par contre, il existe une autre règle concernant la durée des contrats professionnels des jeunes joueurs qui est plus méconnue. Entre 15 et 18 ans, un joueur ne peut signer un contrat supérieur à trois ans. Raison pour laquelle Cihan Canak (18 ans) a déjà paraphé plusieurs contrats avec le Standard (premier contrat pro à 15 ans, prolongation quelques mois plus tard et enfin, récemment, une fois ses 18 ans établis, un contrat prolongé de trois ans). C’est clairement dans cette lignée que s’inscrivent les prolongations de Lucas Noubi en juillet dernier (il a prolongé pour trois ans à l’âge de 17 ans) ou encore de Noah Mawete ce mardi (prolongation de trois ans alors qu’il a 17 ans). Après avoir fêté son 18e anniversaire en janvier dernier, Noubi, sous contrat, donc jusqu’en 2025, va discuter en fin de saison d’une prolongation supérieure à trois saisons.