Standard : une décision doit tomber avant la fin du mois pour Ziani

À l’heure actuelle, aucune décision n’a encore été prise par le Standard qui doit se décider avant la fin du mois de mars. En le faisant venir à Sclessin, le Standard attendait de Ziani qu’il aide le SL16 FC à se maintenir et on semble très satisfait de son apport. Si d’aventure les dirigeants liégeois décidaient de ne pas lever l’option, ils ont négocié, dans le deal, un certain pourcentage sur le prochain transfert de l’international marocain U20.