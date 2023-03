Standard : “J’aurais signé pour un 7/12 face à ces quatre équipes, mais j’enrage de voir le Standard 7e”

De manière générale, le T1 norvégien est satisfait par la réaction de ses hommes après la défaite surprise face à Courtrai le 12 février dernier. “Si vous m’aviez dit qu’on allait prendre sept points face à ces quatre grosses équipes, j’aurais signé”, lance le coach des Rouches. “Mais en même temps, j’enrage de voir qu’on pointe à la 7e place, ce n’est pas la position que le Standard doit occuper.”

Pour aller plus haut, les Rouches devront donc reprendre leur marche en avant contre Zulte Waregem qui vient de changer de coach, comme Bruges la semaine précédente. “Le point négatif dans pareille situation, c’est qu’on ne peut pas vraiment prévoir comment l’adversaire va s’aligner même s’il ne peut pas non plus tout changer d’un coup. De toute façon, il ne s’agit avant tout que de nous. On doit être capable de rééditer la même performance que contre Westerlo et ainsi rendre le match très long pour l’adversaire !”

Ngoy pas avant avril, Laursen toujours au Danemark

Pour ce match, Deila pourra compter sur un effectif au complet à l’exception des blessés de longue date. “Nathan Ngoy s’entraînera avec le groupe en avril mais je n’attends rien de lui cette saison si ce n’est qu’il soit prêt à 100 % pour le début de la préparation.” Le patron du sportif liégeois a également touché un mot de la situation de Barrett Laursen. “Il est toujours au Danemark et on ne sait pas quand il rentrera. Il s’agit de problèmes d’ordre privé au niveau familial et on espère avant tout que cela va se normaliser pour lui.”