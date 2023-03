Standard : Voici comment la direction prépare déjà la saison prochaine

À lire aussi

Sans avoir une profondeur de banc incroyable, le noyau liégeois est tout de même bien balancé. Reste maintenant à voir comment Deila et la direction sportive représentée par Fergal Harkin vont s’y prendre pour redécorer cette équipe. Car depuis le début de la saison, le Norvégien s’est évertué à faire du nouveau avec de l’ancien tant des joueurs transparents, voire absents, la saison dernière sont devenus des valeurs sûres aujourd’hui. À tel point qu’on est en droit de se demander si certains d’entre eux, qu’on ne voulait plus au club il y a de ça quelques mois, ne pourraient pas encore rendre des services dans le futur. Avant donc d’entamer la phase décoration, il conviendra de réaliser l’inventaire de la maison rouche que voici.

Bodart ne prendra-t-il pas son envol ?

Pur produit du centre de formation, Arnaud Bodart incarne à lui seul la réussite du SL16 Football Campus. Un centre de formation qui a pris la bonne habitude de former de bons gardiens. C’est pourquoi derrière le portier de 25 ans, en plus de Laurent Henkinet que l’on croit capable de prendre sa succession, on dénombre quatre talents prêts à se faire les dents : Epolo, Poitoux, Godfroid et Mago. Comme écrit dans nos colonnes ce mercredi, le but du club étant de ne plus dépenser le moindre euro pour s’attacher les services d’un numéro 1 et ce, pendant près d’une décennie.

Mais alors qu’il est dans sa quatrième année en tant que titulaire entre les perches liégeoises, Arnaud Bodart, qui a pratiquement tout connu au club sauf, malheureusement, la joie de remporter un titre en tant que titulaire, aura-t-il des envies d’ailleurs cet été ? Le Rouche de 25 ans, très bien entouré et conseillé et qui a un plan de carrière, a déjà rencontré Fergal Harkin pour évoquer l’avenir. Les dirigeants liégeois souhaitent poursuivre avec l’homme aux 11 clean-sheets cette saison, mais ils sont conscients que ce dernier revêt une certaine valeur marchande (près de 4M €). À condition que toutes les parties s’y retrouvent, il ne sera pas mis de bâton dans les roues du Liégeois en cas de belle opportunité.

Arnaud Bodart prendra-t-il son envol définitif en fin de saison ? Ce n'est pas impossible.

Laifis et Bokadi : partir ou rester, il faudra choisir, des discussions ont débuté

Défensivement, le Standard dispose de nombreux jeunes atouts (Hautekiet, Ngoy, Noubi) ce qui a poussé la direction liégeoise à ne pas prolonger son capitaine trentenaire, Noë Dussenne. Mais l’été prochain se posera inévitablement la question de l’avenir du duo Bokadi-Laifis. Le Chypriote et le Congolais sont les plus anciens du noyau de Ronny Deila (Bokadi est arrivé en 2017, Laifis en 2016). À eux deux, ils cumulent 375 matchs pour le Matricule 16 (248 pour Laifis, 127 pour Bokadi), dont 93 disputés ensemble. Si elle ne tranche pas les concernant, la direction liégeoise se retrouvera confrontée au même problème qu’elle a rencontré avec Noë Dussenne avec deux joueurs dans leur dernière année de contrat (qui se termine en 2024).

Standard's Merveille Bope Bokadi, Standard's Nicolas Avenatti Felipe and Standard's Konstantinos Kostas Laifis fight for the ball during a soccer match between Standard de Liege and KV Kortrijk, Sunday 12 February 2023 in Liege, on day 25 of the 2022-2023 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR

Concrètement, où en est-on aujourd’hui ? Le Standard compte encore sur son duo défensif. Sauf offre suffisante les concernant, ils seront encore présents à la reprise en juin prochain. Selon nos informations, des discussions préliminaires afin de savoir quelles sont les attentes des deux joueurs ont déjà débuté. Autrement dit, il n’est pas impossible de voir l’un des deux, si pas les deux, prolonger l’aventure. Une qualification européenne pour la saison prochaine pourrait avoir une incidence sur la réflexion des deux hommes. Des discussions, plus intensives, sont attendues à l’entre saison.

Cimirot : une décision attendue en fin de saison

Tout comme Noë Dussenne, Gojko Cimirot preste les derniers mois de son contrat en bord de Meuse (juin 2023). S’il n’a jamais été un leader charismatique, il l’a tout de même été par l’exemple sur le terrain et a souvent servi l’équilibre du jeu liégeois. Malgré une saison 2021-2022 très en deçà de ses capacités, le Bosnien de 30 ans a retrouvé une seconde jeunesse sous Ronny Deila qui lui a même trouvé une autre utilité durant la saison en le replaçant en défense centrale.

Gojko Cimirot est toujours très populaire en bord de Meuse où on lui a proposé de prolonger pour trois ans. ©SES

Arrivé à Sclessin il y a cinq ans, celui que tout le monde appelle Cimi compte 191 matchs au compteur et malgré son âge et le poids des années passées au club, la direction lui a tout de même proposé une prolongation de trois ans avec une réduction salariale de 40 %. Actuellement, les discussions ont été mises entre parenthèses et reprendront activement en fin de saison avec une décision attendue dans la foulée.

Le Standard veut conserver Zinckernagel et Alzate !

Prêtés sans option d’achat le dernier jour du mercato estival, Philip Zinckernagel et Steven Alzate devaient apporter un plus immédiatement à la formation de Ronny Deila. Le Danois est le meilleur buteur du club avec sept réalisations (et deux assists) tandis que le Colombien a trouvé sa place dans le cœur du jeu (deux buts et un assist). Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux hommes se plaisent à Liège et ne verraient pas un séjour prolongé d’un mauvais œil. “Jouer l’Europe dans ce stade, ce serait très spécial. Mais je ne veux pas vous dire que je vais rester. Je ne vais pas non plus vous dire que je ne reviendrai pas”, nous précisait Zinckernagel fin février. Un discours qui a trouvé écho, quelques jours plus tard, chez Steven Alzate. “Le foot est parfois marrant et je pourrais rester, oui. J’aime ce club, j’aime les gens. Je me sens important. Je sais que j’appartiens toujours à Brighton, mais on va s’asseoir avec les deux clubs à la fin de la saison pour discuter.”

Steven Alzate se plaît au Standard où il se voit potentiellement poursuivre l'aventure. ©SES

Les discussions, elles, n’ont pas encore officiellement commencé entre le Standard, Brighton et l’Olympiacos par contre, les décideurs liégeois ont déjà entamé les pourparlers avec les joueurs qui ne sont donc pas contre l’idée de rester. Il nous revient que la direction rouche réfléchit activement à comment conserver les deux joueurs. La piste la plus probable étant celle d’une prolongation de prêt d’un an !

La quête d’un véritable buteur

On l’a souvent mentionné, mais le Standard manque d’un vrai tueur devant le but. Les dirigeants ont espéré, et espèrent toujours, que Stipe Perica puisse le devenir, mais le Croate a fait preuve d’une trop grande irrégularité dans ses prestations depuis le début de saison. À cette heure, l’attaquant de 27 ans n’a inscrit que quatre buts. De son côté, Noah Ohio a tout ce qu’il faut pour réussir, mais il manque, lui aussi, de constance et surtout d’expérience.

Perica et Ohio peinent à trouver la régularité et à devenir le véritable buteur du Standard.

Trop souvent cette saison, Ronny Deila a dû le rappeler à l’ordre, dimanche encore à Bruges pour sa réaction après son remplacement. L’été prochain, la direction sportive se mettra sans doute en quête d’un véritable buteur après avoir tenté le coup avec l’attaquant béninois du FC Zurich l’hiver dernier, Aiyegun Tosin.