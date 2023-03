Le Standard ne veut plus voir ses jeunes talents partir : Ngoy est le 11e rouche à prolonger

Nathan Ngoy tout sourire pour sa prolongation de contrat. ©Standard.be

Autrement dit, le Standard ne veut plus se retrouver confronter à des situations similaires à celle de Mergim Vojvoda, qui n’a pas eu sa chance et est parti avant de revenir plus tard obligeant le Standard à payer pour un joueur qu’il avait formé. On pense également au cas de Dimitri Lavalée qui n’avait pas prolongé et avait finalement quitté le club gratuitement. Aujourd’hui, le travail est effectué en amont et Nathan Ngoy, qui compte 17 apparitions en Rouche, est même devenu le 11e joueur à prolonger son contrat depuis l’arrivée des nouveaux investisseurs en bord de Meuse.